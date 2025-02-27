"مش هتلاقي زيه تاني".. شوبير يوجه رسالة نارية للزمالك بسبب محمود بنتايج

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كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية لنادي الزمالك المغربي محمود بنتايك لاعب الفريق، المعار من نادي سانت إتيان الفرنسي.

وتعاقد نادي الزمالك مع محمود بنتايج، في بداية الموسم الحالي، قادما من نادي سانت إتيان الفرنسي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وقدم مردود مميز خلال المشاركة مع الأبيض.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "محمود بنتايج أحد نجوم الموسم، وعاجبني جدا جدا لاعب محترم محدش بيسمع له مشكلة لا أزمة".

أضاف: "وفقا لمعلوماتي، الزمالك يسعى حاليا مع نادي سانت إتيان الفرنسي، لتقليل المقابل المادي الخاص بالصفقة، ولكن أنا بنصح الزمالك لا تقلل ولا أي شيء".

واختتم تصريحاته: "بقول للزمالك ادفع المبلغ المتفق عليه، لأنك لن تجد الكوالتي ده مرة أخرى، لاعب راجل وشاهدناه كثيرا مع الزمالك حاجة مميزة جدا جدا".

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