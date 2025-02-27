مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
16:00

المصري

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
16:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
19:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

ليستر سيتي

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

"مش هتلاقي زيه تاني".. شوبير يوجه رسالة نارية للزمالك بسبب محمود بنتايج

12:27 م الخميس 27 فبراير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    بنتايك
  • عرض 13 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 13 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 13 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 13 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 13 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 13 صورة
    محمود بنتايك من تدريبات الزمالك
  • عرض 13 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 13 صورة
    المغربي محمود بنتايك
  • عرض 13 صورة
    محمود بنتايك لاعب الزمالك (3)
  • عرض 13 صورة
    محمود بنتايك لاعب الزمالك (2)
  • عرض 13 صورة
    محمود بنتايك لاعب الزمالك (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية لنادي الزمالك المغربي محمود بنتايك لاعب الفريق، المعار من نادي سانت إتيان الفرنسي.

وتعاقد نادي الزمالك مع محمود بنتايج، في بداية الموسم الحالي، قادما من نادي سانت إتيان الفرنسي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وقدم مردود مميز خلال المشاركة مع الأبيض.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "محمود بنتايج أحد نجوم الموسم، وعاجبني جدا جدا لاعب محترم محدش بيسمع له مشكلة لا أزمة".

أضاف: "وفقا لمعلوماتي، الزمالك يسعى حاليا مع نادي سانت إتيان الفرنسي، لتقليل المقابل المادي الخاص بالصفقة، ولكن أنا بنصح الزمالك لا تقلل ولا أي شيء".

واختتم تصريحاته: "بقول للزمالك ادفع المبلغ المتفق عليه، لأنك لن تجد الكوالتي ده مرة أخرى، لاعب راجل وشاهدناه كثيرا مع الزمالك حاجة مميزة جدا جدا".

اقرأ أيضا:

"لا تعطوا فرصة لأحد بأن يذبحنا".. ميدو يوجه رسالة قوية لجماهير الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك بنتايك بنتايج أخبار الزمالك محمود بنتايك أحمد شوبير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

أول أيام رمضان 2025.. السبت أم الأحد بداية الصيام؟
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)