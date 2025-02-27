"ليس كل من يرحل سيئا".. محمد رمضان يتحدث عن التجديد لمعلول وموقف أكرم توفيق

كتبت-هند عواد:

كشف محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، كواليس تجديد التعاقد مع التونسي علي معلول لاعب فريق كرة القدم، وموقف أكرم توفيق.

وقال محمد رمضان في تصريحات عبر القناة الأولى: "علي معلول يمتلك تاريخا كبيرا جدا في الأهلي، ومن وجهة نظري هو رقم 1 في تاريخ الأجانب بالنادي في آخر 10 سنوات، وإصراره ورغبته هما السبب في استمراره هذا الموسم".

وأضاف: "الأهلي تعامل معه بشكل جيد على الناحية المادية والطبية، وكان هناك اتفاق بينه وبين النادي بالعودة للفريق في ديسمبر، وما شاهدناه من إصرار ورغبة منحته فرص حتى نهاية الموسم".

وأوضح موقف أكرم توفيق قائلا: "بالنسبة إلى اللاعبين الذين يبحثون عن مستقبلهم بشكل معين هذا أمر موجود في كل مكان، وكل لاعب يحسب الأمر بطريقته الخاصة، لكن في رأيي الشخصي أن الذكرى والاستمرارية في المستقبل تكون للاعبين الأكثر وفاء".

وواصل: "إذا حدث تراجع من أي لاعب، أتمنى ألا يكون هناك قسوة ويتم مراعاته، وإذا تراجع أداء اللاعب أنا كنادي لن أجعله يستمر مجاملة، وسأبحث تغييره، وأتمنى أن يكون هناك توازن في الأمور عندما يبحث اللاعب عن مصلحته".

واختتم: "هناك لاعبون كان لديهم مواقف سيئة جدا بالتهرب من النادي عند التجديد وأمور أخرى، فعندما تأخذ كمشجع موقف منه سأوافقك الرأي في هذه الحالة، لكن ليس كل من يرحل عن النادي سيئا".

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