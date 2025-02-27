"مش هنرجع للأيام السوداء تاني".. ميدو يعلن تحرك قوي من الزمالك ضد هؤلاء

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كتب- محمد خيري:

كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، التحرك ضد الأشخاص التي ترهب الجماهير، خلال الفترة المقبلة.

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الزمالك سيتخذ كل الإجرائات القانونية الممكنة لردع أي شخص أو أي مؤسسة تحاول أن ترهب المسئولين في اتحاد الكرة أو في رابطة الأندية أو لجنة المسابقات بشغب الجمهور".

أكمل: "ما حدث من بعض من مدمني إثارة الفتنة لن يمر مرور الكرام، نحن في دولة قانون وكلنا ثقة في المسؤولين بأنهم لن يسمحوا لأي شخص بإعادتنا لأيام سوداء تأذينا وتضررنا منها جميعا".

واختتم تصريحاته: "نريد أن يستمتع الجمهور المصري بحضور المباريات وبالمنافسة الشريفة بين الأندية وبأن يطمئن أولياء الأمور على أولادهم وبناتهم عند ذهابهم للمدرجات وهذا لن يحدث إلا بمحاسبة مثيري الفتنة أي كان من يحتمون بهم".

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