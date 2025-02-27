"لا تعطوا فرصة لأحد بأن يذبحنا".. ميدو يوجه رسالة قوية لجماهير الزمالك

كتبت-هند عواد:

أشاد أحمد حسام ميدو رئيس اللجنة الفنية بنادي الزمالك، بجماهير القلعة البيضاء، مشيرا إلى أنهم المعنى الحقيقي للوفاء.

ونشر ميدو مقطع فيديو لجماهير الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "لا يستطيع أي مدرج في مصر منافسة عظمة جمهور الزمالك المعنى الحقيقي للوفاء والإخلاص والإبداع، سنضطر أن نلعب مباراتين مهمين بدونكم".

واختتم ميدو: "وإن شاء الله بذكاء مدربنا ورجولة لاعبينا وإلتفاف الجميع حولهم سنفوز بالمباراتين ولكن لعب المباريات بدونكم يصعب من مهمتنا، أرجوكم الالتزام فيما تبقى من مباريات الموسم والتركيز فقط في دعم الفريق ولا تعطوا فرصة لأحد بأن يذبحنا".