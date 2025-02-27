تغيير خطة القمة وعودة الثنائي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام زد في الدوري

كتب- محمد خيري.

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة زد في السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأبيض، الخطة المناسبة لمواجهة زد، خلال المران الختامي أمس الأربعاء.

ووفقا للمران الأخير، سوف يشهد التشكيل تعديلا في الطريقة، عن المباراة الماضية أمام الأهلي، حيث يلعب الفريق بخطة 4\3\3، على أن يتواجد محمد السيد بدلا من مصطفى شلبي في التشكيل الأساسي، بدلا من نبيل عماد دونجا الموقوف ومحمود الونش.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى محمد عواد

الدفاع: محمود بنتايك وحسام عبدالمجيد وصلاح مصدق وعمر جابر

الوسط: عبدالله السعيد ومحمد السيد ومحمد شحاتة

الهجوم: أحمد سيد زيزو وناصر منسي ومصطفى شلبي