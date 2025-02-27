مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
16:00

المصري

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
16:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
19:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

ليستر سيتي

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

تغيير خطة القمة وعودة الثنائي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام زد في الدوري

11:34 ص الخميس 27 فبراير 2025

فريق الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري.

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة زد في السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأبيض، الخطة المناسبة لمواجهة زد، خلال المران الختامي أمس الأربعاء.

ووفقا للمران الأخير، سوف يشهد التشكيل تعديلا في الطريقة، عن المباراة الماضية أمام الأهلي، حيث يلعب الفريق بخطة 4\3\3، على أن يتواجد محمد السيد بدلا من مصطفى شلبي في التشكيل الأساسي، بدلا من نبيل عماد دونجا الموقوف ومحمود الونش.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى محمد عواد

الدفاع: محمود بنتايك وحسام عبدالمجيد وصلاح مصدق وعمر جابر

الوسط: عبدالله السعيد ومحمد السيد ومحمد شحاتة

الهجوم: أحمد سيد زيزو وناصر منسي ومصطفى شلبي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك تشكيل الزمالك فريق الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

أول أيام رمضان 2025.. السبت أم الأحد بداية الصيام؟
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)