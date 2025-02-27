محمد رمضان: "كولر أفضل مدرب تولى تدريب الأهلي منذ موسم 2000"

كتبت-هند عواد:

كشف محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، حقيقة رحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم، بعد التعادل مع الزمالك في مباراة القمة.

وقال محمد رمضان في تصريحات عبر القناة الأولى: "شائعات رحيل كولر تخرج من الحين للآخر بحثا عن الاثارة، ولا يوجد أي خصم للجهاز الفني عقب التعادل مع الزمالك كما تردد ولو مستوى الجهاز الفني لا يعجبني، إما سأقول له ملاحظاتي أو سأوجه الشكر له".

وأضاف: "مارسيل كولر أفضل مدرب تولى قيادة النادي الأهلي منذ موسم 2000، ولن نتربص به، ولم أطلب رحيله كما تردد، كما أنه تم خصم مستحقات من اللاعبين بعد التعادل مع الزمالك".

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