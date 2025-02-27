مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
16:00

المصري

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
16:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
19:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

ليستر سيتي

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

محمد رمضان: "كولر أفضل مدرب تولى تدريب الأهلي منذ موسم 2000"

11:27 ص الخميس 27 فبراير 2025

محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشف محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، حقيقة رحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم، بعد التعادل مع الزمالك في مباراة القمة.

وقال محمد رمضان في تصريحات عبر القناة الأولى: "شائعات رحيل كولر تخرج من الحين للآخر بحثا عن الاثارة، ولا يوجد أي خصم للجهاز الفني عقب التعادل مع الزمالك كما تردد ولو مستوى الجهاز الفني لا يعجبني، إما سأقول له ملاحظاتي أو سأوجه الشكر له".

وأضاف: "مارسيل كولر أفضل مدرب تولى قيادة النادي الأهلي منذ موسم 2000، ولن نتربص به، ولم أطلب رحيله كما تردد، كما أنه تم خصم مستحقات من اللاعبين بعد التعادل مع الزمالك".

اقرأ أيضًا:

"يعادل هنري".. محمد صلاح يقترب من تحقيق رقما قياسيا في البريميرليج

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد رمضان تدريب الأهلي كولر المدير الرياضي بالنادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

أول أيام رمضان 2025.. السبت أم الأحد بداية الصيام؟
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)