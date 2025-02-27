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"بعد الدخول في دوامة الهبوط".. تفاصيل الساعات النارية في الإسماعيلي وقرار عاجل

10:41 ص الخميس 27 فبراير 2025

فريق الإسماعيلي

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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل الساعات النارية في النادي الإسماعيلي عقب الهزيمة أمام فاركو، أمس والدخول في دوامة الهبوط قبل جولتين من نهاية الدور الأول بالدوري.

ويحتل فريق الإسماعيلي، المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة فقط.

وقال الغندور خلال برنامجه عبر قناة المحور: "هناك غضب عارم لجماهير الإسماعيلي، عقب الهزيمة أمام فاركو أمس الأربعاء".

وتابع: "مجلس إدارة النادي الإسماعيلي سيعقد اجتماع عاجل لمحاولة انقاذ الموسم ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الفترة الحالية".

وأضاف: "النادي الإسماعيلي يحاول الاستقرار على مصير عماد سليمان وبقاءه من رحيله أم الاستعانة بمدير فني جديد في الوقت الحالي".

واختتم: "محمد جمال عضو مجلس الإسماعيلي تقدم باستقالته وكتب إن قراره احترامًا للجماهير ونفورًا من أفعال رئيس النادي المستمرة لتشتيت قوة المجلس بدلًا من محاولة إيجاد حلول للخروج من الأزمات المتلاحقة".

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