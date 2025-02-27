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موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري والقناة الناقلة

09:00 ص الخميس 27 فبراير 2025

الزمالك وزد (8)

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كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره زد اليوم الخميس 27 فبراير، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ16 ببطولة الدوري المصري.

ويدخل نادي الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 28 نقطة بجدول الترتيب، فيما يدخل فريق زد اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

وتنقل المباراة عبر قناة "أون سبورت 1"، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، وعدد من البطولات المحلية.

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