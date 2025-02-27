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كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره زد اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ16 ببطولة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 28 نقطة، جمعهم من 15 مباراة خاضهم بالمسابقة.

وخاض الفارس الأبيض خلال الموسم الحالي 15 مباراة في بطولة الدوري المصري، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وتلقى الهزيمة في 3 لقاءات.

تاريخ مواجهات الزمالك وزد

وستكون مباراة اليوم بين الفارس الأبيض وزد، هى رقم 6 التي تجمع بين الفريقين، حيث سبق أن تواجها في 5 مباريات من قبل.

وواجه الزمالك زد، في 3 مناسبات من قبل بمسماه القديم "إف سي مصر"، نجح خلالهم الفارس الأبيض، في تحقيق الفوز في مباراة، وحضر التعادل في مباراتين.

وفي الزمالك زد بمسماه الحالي في مباراتين، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة وتلقى الهزيمة في آخرى.

وإجمالا تواجها الفريقين معا في 5 مباريات من قبل، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 2 مباريات وحضر التعادل في مباراتين، وتلقى الهزيمة في مباراة.

وسجل لاعبو الزمالك في مرمى زد أربعة أهداف، تلقت شباكهم أيضًا أربعة أهداف.

ويذكر أن أول مواجهة جمعت بين الفريقين، كانت في 6 أكتوبر من عام 2019، في بطولة الدوري المصري الممتاز، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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