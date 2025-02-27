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كتب - محمد خيري:

قرر نادي الزمالك، تطبيق إجراء جديد، لأول مرة في تاريخ الدوري المصري، بشأن المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد، في السابعة مساء اليوم الخميس، في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وأعلن النادي الأبيض عبر المركز الإعلامي الخاص به، عقد مؤتمرات صحفية للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق قبل أي مباراة للفريق بـ24 ساعة للحديث عن استعدادات الفريق للمباريات.

وعقدا جوزيه بيسيرو أول مؤتمر أمس الأربعاء، للحديث عن مواجهة اليوم أمام زد، داخل مقر النادي الأبيض.

لأول مرة في تاريخ الدوري المصري

ويعد هذا القرار الأول في تاريخ الدوري المصري، لإقامة مؤتمرا صحفيا، للمدير الفني قبل أي مباراة، دون إلزام من اتحاد الكرة.

ويتبع ذلك الأمر، في الأندية الأوروبية، والبطولات الأفريقية، ولكن في مصر يتم إلزام كل نادي بإقامة مؤتمرا صحفيا عقب المباراة فقط.

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