شركة الأهلي لكرة القدم تعلن توقيع عقد تسويق مع شركة مشروبات غازية عالمية

كتب - يوسف محمد:

وقعت شركة الأهلي لكرة القدم، اتفاقية تسويق مشتركة مع إحدى شركات المشروبات الغازية المشهورة.

وأعلن الحساب الرسمي للنادي الأهلي، تعاقده مع شركة المشروبات الغازية، صاحبة الشهرة العالمي "ريد بل"، لتقوية الحضور العالمي للنادي الأهلي.

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

"تعلن شركة النادي الأهلي لكرة القدم ، عن توقيع اتفاقية تسويق مشترك مع العلامة التجارية العالمية ريد بُل المشهورة بمنتجاتها الرائدة ودعمها المستمر للرياضة والإبداع".

"تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الحضور العالمي للنادي الأهلي، من خلال مشاريع مبتكرة تدمج قوة العلامتين التجاريتين، مما يعود بالنفع على الجماهير واللاعبين".

"تركز الشراكة على عدة مبادرات استراتيجية تشمل حملات تسويقية رقمية دولية، تربط جماهير النادي الأهلي مع العلامة التجارية الأيقونة لشركة ريد بُل".

"تتضمن الاتفاقية مشاريع تهدف إلى تعزيز الأداء والصحة البدنية للاعبي الفريق حيث تستفيد من خبرة ريد بل في مجالات علوم الرياضة والتغذية لدعم معايير التميز الرياضي للنادي الأهلي في إطار رؤيتها، تؤكد شركة الأهلي لكرة القدم التزامها بتوثيق التعاون مع العلامات التجارية والمنظمات العالمية التي تضيف قيمة إلى اسم النادي الأهلي الكبير".

"ويعد التعاون مع شركة ريد بل شهادة على هذا الالتزام، حيث تتوافق هذه الشراكة مع قيم الابتكار والشغف والتميز التي يمثلها النادي الأهلي".