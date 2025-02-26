"كان بيغلس عليا".. شقيقة محمد صلاح تكشف عن مواقف طريفة خلال طفولتهما
كتب- حسن مرسي:
تحدثت مصممة الأزياء رباب صلاح، شقيقة النجم العالمي محمد صلاح، عن علاقتها به منذ الطفولة وحتى الآن، كاشفة عن بعض المواقف التي جمعتها به قبل أن يصبح أحد أبرز نجوم كرة القدم عالميا.
وأوضحت رباب خلال استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، أن شقيقها كان أقرب أصدقائها في الصغر، حيث كانا يتشاركان الأسرار، وكان دائما يلجأ إليها لحفظ أسراره الصغيرة بعيدا عن الأهل، لكن مع مرور الوقت، ومع انتقاله للعيش في الخارج، بدأت طباعه تتغير وأصبح أكثر جدية.
وأضافت ممازحة أن محمد صلاح كان "يغلس" عليها كثيرا عندما كانت في الجامعة، رغم أنه الأصغر سنا، وكان يتمسك بطباعه الشرقية كرجل مصري محافظ، متابعاً لكل تفاصيل حياتها، خاصة فيما يتعلق بالخروج من المنزل والتأخر.
كما كشفت عن أحد المواقف الطريفة التي جمعتها به في طفولته، حيث كان يأخذ "الجيل" من وراء والدته، وهي من كانت تخبئه له، إضافة إلى المزاح الدائم بينهما، مثل الضرب على "القفا"، مؤكدة أن هذه كانت طريقته في التعبير عن المحبة والمزاح مع شقيقته ناسيًا أنها فتاة.
وأشارت إلى أن السفر غير الكثير في شخصية محمد صلاح، حيث أصبح أكثر انفتاحا ومرونة في التعامل مع الثقافات المختلفة، وهو الأمر الذي صرح به بنفسه في عدة لقاءات إعلامية، مؤكدة أن سر نجاحه كان في تعلمه الاندماج سريعا داخل المجتمع الأوروبي.
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