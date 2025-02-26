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"تسببت في تدخل الأمن".. اشتباكات بين جماهير الأهلي في مدرجات برج العرب

09:25 م الأربعاء 26 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    اشتباكات جمهور الأهلي
  • عرض 5 صورة
    أشتباكات جمهور الاهلي
  • عرض 5 صورة
    أشتباكات جمهور الأهلي
  • عرض 5 صورة
    أشبتاكات جمهور الاهلي
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كتب - محمد عبد السلام:

شهدت مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم الأربعاء، أحداث صعبة واشتباكات بالأيدي بين جماهير المارد الأحمر، خلال مجريات اللقاء.

وخلال المباراة شهدت مدرجات النادي الأهلي شجار بالأيدي بين جماهير المارد الأحمر وبعضهم البعض، مما أدي إلى حدوث تلف في مدرجات استاد برج العرب.

وتسببت هذه الاشتباكات في صعود أمن الملعب إلى المدرجات، لفض الاشتباكات بين الجماهير وبعضها البعض، وحتى الأن لم يتم الكشف عن سبب نشوب هذا الخلاف بين جماهير الأحمر.

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره حرس الحدود، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 16 ببطولة الدوري.

ويذكر أن رابطة الأندية المصرية المحترفة، أصدرت أمس عقوبة من بتغريم النادي الأهلي 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى منع جماهيره من حضور مباراة واحدة، بسبب التجاوز في مباراة القمة.

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