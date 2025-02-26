أول تعليق من أشرف بن شرقي بعد فوز الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

أبدي اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، المحترف في صفوف النادي الأهلي، سعادته بقيادة فريقه للفوز على حرس الحدود في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء.

وفاز الأهلي بنتيجة 1-0، سجل هدف اللقاء بن شرقي في الدقيقة 90+3، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، والتي شارك فيها كبديل في بداية الشوط الثاني.

تصريحات أشرف بن شرقي بعد لقاء الأهلي

تحدث بن شرقي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي وقال: "في البداية، أود أن أهنئ جماهير النادي الأهلي على الفوز، وأشكر اللاعبين جميعًا على جهودهم الكبيرة في المباراة، فهم حقًا رجال".

وأضاف: "الحمد لله، بدايتي مع الفريق كانت موفقة بفضل وجودي في نادي الأهلي الكبير، الذي يضم لاعبين رائعين ومدربًا مميزًا وجماهير داعمة، الأهم بالنسبة لي هو الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأكمل: "أي لاعب يتمنى أن يلعب أمام جماهير الأهلي الكبيرة التي تساند فريقها في جميع الأوقات، سواء في اللحظات السعيدة أو الصعبة. وأتمنى أن يستمر دعمهم لنا في المباريات القادمة."

وأوضح: "نحن نركز في كل مباراة على حدة، ونخوض كل لقاء بهدف الفوز، الدوري ما زال طويلاً، والأهم هو تحقيق الانتصارات في المباريات القادمة، دون التركيز على نتائج الفرق الأخرى."