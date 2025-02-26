كتب - يوسف محمد:

لا يزال إمام عاشور نجم النادي الأهلي، متمسكا بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، على الرغم من غيابه عن التسجيل للمباراة الثانية على التوالي، بعد عدم تسجيله في مباراة حرس الحدود اليوم.

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره حرس الحدود، بنتيجة هدف دون مقابل أحرزه أشرف بن شرقي.

وغاب إمام عاشور عن التسجيل في مباراة اليوم، بجانب غيابه عن التسجيل أيضًا في مباراة الجولة الماضية أمام الزمالك، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة هدف لكل فريق.

ويحتل إمام عاشور صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف، بفارق هدفين عن كلا من ناصر منسي مهاجم الزمالك، كذلك أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي برصيد 7 أهداف لكلا منهما.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري اليوم كالتالي

1- إمام عاشور، الأهلي، 9 أهداف

2- ناصر منسي، الزمالك، 7 أهداف

3- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 7 أهداف

4- عمرو ناصر، فاركو، 6 أهداف

5- محمد بن حمودة، غزل المحلة، 5 أهداف

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