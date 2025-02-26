كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على حرس الحدود بالدوري؟ (كوميك)

أول تعليق من أشرف بن شرقي بعد فوز الأهلي

"تسببت في تدخل الأمن".. اشتباكات بين جماهير الأهلي في مدرجات برج العرب

كتب - يوسف محمد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا مهما على حساب نظيره حرس الحدود، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ16 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي، رصيده إلى النقطة رقم 36 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة رقم 22 في المركز السادس بجدول الترتيب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة، وأداء اللاعبين طوال اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على حرس الحدود بمطالعة الألبوم أعلاه:

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