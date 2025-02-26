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والد زيزو يكشف لمصراوي أخر مستجدات تجديد عقده مع الزمالك

08:35 م الأربعاء 26 فبراير 2025
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو ووالده
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    زيزو ووالده
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو
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كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث والد اللاعب أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخر مستجدات مفاوضات نجله مع مسؤولو القلعة البيضاء مع اقتراب نهاية تعاقده بنهاية هذا الموسم.

وقال والد زيزو في تصريحات خاصة لمصراوي: " حتى هذه اللحظة لا يوجد جديد ولكن الوضع "خير"، وقد تشهد الأيام القادمة أخبار جيدة".

وتابع:" هناك مباراة مهمة غدًا للفريق أمام زد، وقد يكون بعد اللقاء أمور جديدة، ولكن الأن طالما لم نصرح بشئ فهذا يعني أنه لا يوجد تحرك جديد".

وعن تلقيه عروض خارجية من أندية أخري قال: "من المبكر الحديث عن هذه الأمور، خاصة أن زيزو عقده ما زال مستمر مع النادي لنهاية الموسم".


وتابع: "تصريحاته: " لو زيزو كان يريد الرحيل عن الزمالك لكان وقع ومضى لأي فريق أخر من بعد شهر يناير، خاصة أن هذا من حقه في هذه الفترة.

وأختتم : "الموضوع واضح وصريح بأن زيزو يريد الاستمرار بالزمالك ولا يحتاج للتفسير، ونتمني الأمور تسير بشكل جيد الفترة المقبلة".

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