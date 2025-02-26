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أشرف بن شرقي يحصد جائزة أفضل لاعب بلقاء الأهلي والحرس

08:28 م الأربعاء 26 فبراير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 7 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 7 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 7 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 7 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 7 صورة
    أشرف بن شرقي
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كتب- محمد عبدالهادي:

توج اللاعب المغربي أشرف بن شرقي بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وحرس الحدود، والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

ونجح الأهلي في الفوز بنتيجة 1-0، بهدف اللاعب بن شرقي في الدقيقة الـ90+3، ليحصد المارد الأحمر ثلاث نقاط هامة في مشواره بالمسابقة.

وشارك أشرف بن شرقي بديلًا في المباراة مع بداية الشوط الثاني من اللقاء، وهدد مرمى حرس الحدود في أكثر من مرة، لينجح في الدقائق الأخيرة من حسم الفوز لفريقه.
وجاء هدف بن شرقي بعدما أستلم تمريرة عرضية من زميله عمر كمال، استلمها في منطقة جزاء الخصم وسددها في شباك الزنفلي لتسكن شباكه بنجاحه.

ترتيب الاهلي بعد الفوز على حرس الحدود
بهذا الفوز احتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بشكل موقت، متساويًا مع فريق بيراميدز الذي تنتظره مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري.

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أشرف بن شرقي الأهلي حرس الحدود
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