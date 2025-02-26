أول تعليق من مارسيل كولر بعد الفوز على حرس الحدود

أشرف بن شرقي يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على حرس الحدود

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على حرس الحدود بالدوري؟

كتب - يوسف محمد:

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على فوز فريقه اليوم، على حساب حرس الحدود، بنتيجة هدف دون مقابل في بطولة الدوري المصري.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "حققا فوزا مهما اليوم على حساب حرس الحدود، أمام منافس قوي وشرس".

وأضاف: "حرس الحدود يقدم نتائج مميزة خلال الفترة الماضية، في المباريات التي خاضها بالدوري المصري".

واختتم كولر تصريحاته: "نجحنا في الاستحواذ على الكرة، خاصة في الشوط الأول والهدف المتأخر يعد مكافأة للفريق".

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره حرس الحدود، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ال 16 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة ال 17 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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