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صدارة مؤقتة..ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على حرس الحدود

07:34 م الأربعاء 26 فبراير 2025

الأهلي وحرس الحدود

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كتب - محمد عبد السلام:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء، فوزا صعبا على حساب نظيره حرس الحدود بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جدمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 16 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 36 في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة رقم 22 في المركز السادس بجدول الترتيب.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- الأهلي..36 نقطة
2- بيراميدز..36 نقطة
3- الزمالك..28 نقطة
4- البنك الأهلي ..25 نقطة
5- المصري..24 نقطة
6- حرس الحدود..22 نقطة
7- سيراميكا كليوباترا..21 نقطة
8- طلائع الجيش..20 نقطة
9- فاركو ..20 نقطة
10- زد..19 نقطة
11- بتروجيت..19 نقطة
12- الاتحاد السكندري..18 نقطة
13- سموحة..17 نقطة
14- الجونة..16 نقطة
15- الإسماعيلي..14 نقطة
16-غزل المحلة..14 نقطة
17- إنبي..12 نقطة
18- مودرن سبورت..9 نقاط

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ترتيب الدوري المصري الأهلي حرس الحدود
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