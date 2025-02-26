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أشرف بن شرقي يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على حرس الحدود

07:29 م الأربعاء 26 فبراير 2025
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    أشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
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كتب - يوسف محمد:

وجه أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، بعد الفوز على فريق حرس الحدود بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال بن شرقي في فيديو عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي: "مبروك علينا وعلى كل الجماهير الأهلاوية الفوز النهاردة".

وأضاف: "دايما موفقين إن شاء الله، نسعدكم دائما بإذن الله".

ونجح بن شرقي في تسجيل هدف فوز النادي الأهلي، على حساب حرس الحدود اليوم، في الدقيقة 3+90 مانحا المارد الأحمر ثلاث نقاط، وضعته على صدارة ترتيب الدوري المصري.

وحصد النجم المغربي جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم، بعد تسجيله هدف فوز المارد الأحمر في اللقاء.

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أشرف بن شرقي الأهلي حرس الحدود
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