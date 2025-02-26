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الجونة يزيد من أوجاع مودرن سبورت ويفوز عليه بثلاثية في الدوري المصري

06:28 م الأربعاء 26 فبراير 2025

خلال مباراة الجونة ومودرن سبورت

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كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة الجونة أمام مودرن سبورت التي أقيمت اليوم الأربعاء 26 فبراير، بفوز الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وسجل أهداف الجونة في اللقاء كلا من محمود رزق لاعب مودرن سبورت بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 13، أوجو صامويل في الدقيقة 23 ، فيبو أكيم في الدقيقة 49.

وأحرز أهداف مودرن سبورت كلا من اللاعب أحمد عاطف من نقطة الجزاء في الدقيقة 72، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز رفع الجونة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد مودرن سبورت عند النقطة 9 في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري المصري.

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الجونة يفوز على مودرن سبورت مباراة الجونة ومودرن سبورت الدوري المصري الممتاز
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