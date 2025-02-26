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موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على حرس الحدود

06:27 م الأربعاء 26 فبراير 2025
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    مران الأهلي
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    مران الأهلي
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    الأهلي في مباراة القمة
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    الأهلي في مباراة القمة
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كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره حرس الحدود، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 16 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 36 في المركز الأول بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة رقم 22 في المركز السادس بجدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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