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لحظة بلحظة.. الأهلي ضد حرس الحدود 0-0

03:51 م الأربعاء 26 فبراير 2025
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    مران الأهلي
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    مران الأهلي
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    مران الأهلي
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    الأهلي في مباراة القمة
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متابعة - يوسف محمد:

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره حرس الحدود، على ستاد برج العرب، بمدينة الإسكنرية، في إطار منافسات الجولة ال 16 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، فيما يحتل فريق حرس الحدود المركز السادس في بطولة الدوري برصيد 24 نقطة.

ويدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة - مصطفى العش - محمد هاني - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - حسين الشحات - أحمد رضا - إمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي - جارديشار.

أبرز أحداث المباراة:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 9: تسديدة من لاعب حرس الحدود، تمرل أعلى العارضة بعد بعد أن اصطدمت بدفاع الأهلي..

الدقيقة 10: تسديدة من لاعب حرس الحدود يتصدى لها حارس الأهلي.

الدقيقة 12: تسديدة من مروان عطية من داخل منطقة الجزاء ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 15: تسديدة من أحمد رضا لاعب الأهلي ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 26: عرضية من حسين الشحات قابلها إمام عاشور بتسديدة ولكنها مرت خارج المرمى.

الدقيقة 32: رأسية من جراديشار لاعب الأهلي ولكنها تصطدم بالقائم.

الدقيقة 38: بطاقة صفراء لمحمود الزنفلي حارس حرس الحدود.

الدقيقة 44: تسديدة من إمام عاشور ولكنها تخرج بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول.

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