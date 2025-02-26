الأهلي يفوز على حرس الحدود بهدف دون مقابل في الدوري

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موعد مباراة الأهلي المقبل بعد الفوز على حرس الحدود

متابعة - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره حرس الحدود بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقن اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 16 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 36 في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة رقم 22 في المركز السادس بجدول الترتيب.

ويدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة - مصطفى العش - محمد هاني - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - حسين الشحات - أحمد رضا - إمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي - جارديشار.

أبرز أحداث المباراة:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 9: تسديدة من لاعب حرس الحدود، تمرل أعلى العارضة بعد بعد أن اصطدمت بدفاع الأهلي..

الدقيقة 10: تسديدة من لاعب حرس الحدود يتصدى لها حارس الأهلي.

الدقيقة 12: تسديدة من مروان عطية من داخل منطقة الجزاء ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 15: تسديدة من أحمد رضا لاعب الأهلي ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 26: عرضية من حسين الشحات قابلها إمام عاشور بتسديدة ولكنها مرت خارج المرمى.

الدقيقة 32: رأسية من جراديشار لاعب الأهلي ولكنها تصطدم بالقائم.

الدقيقة 38: بطاقة صفراء لمحمود الزنفلي حارس حرس الحدود.

الدقيقة 44: تسديدة من إمام عاشور ولكنها تخرج بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 54: عرضية من محمد هاني لاعب الأهلي يتصدى لها دفاع فريق حرس الحدود.

الدقيقة الدقيقة 58: رأسية قوية من لاعب حرس الحدود ولكنها تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 66: تسديدة من أشرف بن شرقي من داخل منطقة جزاء حرس الحدود، يتصدى لها حارس المرمى.

الدقيقة 70: عرضية من عمر كمال يخرجها دفاع فريق حرس الحدود.

الدقيقة 73: فرصة خطيرة لفريق حرس الحدود بعد انفراد محمد ممدوح بالمرمى بعد مرمو جيد من المدافعين ولكن كرته تخرج أعلى المرمى.

الدقيقة 89: تمريرة من عمر كمال إلى وسام أبو علي ولكنها تصل سهلة إلى حارس المرمى.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+90: أشرف بن شرقي يحرز الهدف الأول للنادي الأهلي.

الدقيقة 6+9: نهاية المباراة.