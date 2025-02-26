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بن شرقي احتياطيا.. مفاجآت من كولر في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

02:58 م الأربعاء 26 فبراير 2025

فريق الأهلي

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كتب- مصراوي:

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها بعد قليل في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي في الرابعة عصرا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويشهد التشكيل عددا من المفاجآت على رأسها، تواجد المغربي أشرف بن شرقي على دكة البدلاء، وأيضا 5 تغييرات عن المواجهة الماضية أمام الزمالك، بتواجد شوبير في حراسة المرمى والعش وهناي والدبيس في الدفاع ووسام أبو علي في الهجوم.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة - مصطفى العش - محمد هاني - كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية - حسين الشحات - أحمد رضا - إمام عاشور

خط الهجوم: وسام أبو علي - جارديشار

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