"8 ملايين قديمة و11 للموسم الحالي".. لاعب جديد يتقدم بشكوى ضد الزمالك

كتب- محمد خيري:

قدم محمد أشرف روقا، لاعب فريق الزمالك السابق، وحرس الحدود الحالي، شكوى رسمية ضد الأبيض في الاتحاد المصري لكرة القدم، للمطالبة بمستحقاته.

ورحل "روقا"، عن نادي الزمالك بشكل رسمي، مطلع الموسم الحالي، وانتقل إلى صفوف حرس الحدود، في ظل عدم قناعة الجهاز الفني بمستواه.

ووفقا للشكوى التي تقدم بها اللاعب، طلب مستحقاته المتبقية لدى النادي عن موسم 2023- 2024 والتي تبلغ 8 ملايين و819 ألفا و231 جنيها، وكذلك صرف مبلغ 666 ألفا و66 جنيها نسبة المشاركة 25% والمنصوص عليها في العقد.

بالإضافة إلى صرف مستحقات اللاعب من الموسم الثالث 2024- 2025 والبالغة 11 مليونا و538 ألفا و461 جنيها