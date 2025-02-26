هل يكون حازم إمام كلمة السر في بقاء زيزو بالزمالك؟

كتب- محمد خيري:

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لتجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول، خلال الفترة الحالية.

وينتهي عقد زيزو مع فريق الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق حاليا، والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

ملف تجديد عقد زيزو، أصبح حاليا في يد لجنة التخطيط بنادي الزمالك، التي تضم حسين لبيب رئيس النادي، وحازم إمام وأحمد حسام ميدو وعمرو الجنايني، التي تناقش ملف التجديدات حاليا وتدلي بتوصيات لمجلس الإدارة.

هل يكون حازم إمام كلمة السر

وتواجد حازم إمام في مران الزمالك خلال الأيام الماضية، وعقد جلسة مع أحمد سيد زيزو، من أجل حسم ملف التجديد، خاصة وأنه من أولويات المجلس حاليا، نظرا لأهميته الشديدة في الفريق.

الفترة الماضية، شهدت عدد من الجلسات بين مسئولي الزمالك، وزيزو ووالده، من أجل الوصول لاتفاق مادي يناسب الطرفين، ولكن لم يتفقا، واستمر الوضع على ما هو عليه حتى الآن.

الزمالك يخشى رحيل اللاعب مجانا مع نهاية الموسم، لذا سوف يتم عقد جلسة بين حازم إمام وميدو مع اللاعب عقب مباراة زد المقبلة في الدوري، لحسم الملف والوصول لصيغة اتفاق مادي ترضي الطرفين.

اقرأ أيضا:

قرار عاجل من فيفا بإيقاف قيد بيراميدز