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"يلعب في الدوري المصري".. بيراميدز يكشف لأول مرة اللاعب المتسبب في إيقاف قيده

11:49 ص الأربعاء 26 فبراير 2025
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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، سبب إيقاف قيد النادي بعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "لم يتم إيقاف قيد بيراميدز بسبب مستحقات التونسي عمر لعيوني، ولكن الأمر يتعلق باللاعب الشاب النيجيري صامويل أوجو الذي لم يتمكن من إصدار جوازه الإلكتروني على موقع فيفا، مما دفع الاتحاد الدولي لإيقاف قيد ناديه الأصلي "بيراميدز" خاصة وأنه معار لنادي الجونة".

أضاف: "إصدار جواز إلكتروني للاعبين هو إجراء جديد يتم تنفيذه من جانب فيفا للاعبين الذين يتحولون من اللعب في صفوف الشباب إلى لاعب محترف وهو ما ينطبق على لاعب بيراميدز، وهو إجراء جديد يتبع لأول مرة في الكرة العالمية".

أكمل: "اعتبر فيفا فشل اللاعب في استخراج جوازه الإلكتروني، وتنفيذ إجراءاته على موقع فيفا، مسئولية تقع على عاتق ناديه الأصلي بيراميدز لذلك قرر فيفا وضع النادي في قائمة الموقوف قيدهم لحين حل هذه المشكلة

وأتم تصريحاته: "كل ما يثار عن إيقاف القيد الصيفي لنادي بيراميدز بسبب قضية التونسي عمر لعيوني ليس له أساس من الصحة، وبعد حل مشكلة اللاعب الشاب سيتم رفع اسم بيراميدز من قائمة الأندية الممنوعة من القيد".

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