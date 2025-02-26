قرار عاجل من فيفا بإيقاف قيد بيراميدز

كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إيقاف قيد فريق بيراميدز، بسبب وجود شكوى رسمية ضده من أحد اللاعبين السابقين.

وأوضح فيفا في التقرير الذي يصدره الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي بشكل شهري عن الأندية التي تم وقف قيدها، أنه تم إيقاف قيد بيراميدز بجانب 5 أندية مصرية بقرار رسمي نتيجة وجود 6 قضايا عليهم

وتضم قائمة الأندية الممنوعة من تسجيل صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي المقبل حتى الوصول إلى حل، كلا من: بيراميدز وإيسترن كومباني وفاركو والإسماعيلي وأسوان.

وسوف يتحرك نادي بيراميدز، خلال الساعات المقبلة لحل الأزمة بشكل رسمي، لفتح القيد من جديد.