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"بن شرقي لأول مرة وعودة شوبير".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام حرس الحدود

11:05 ص الأربعاء 26 فبراير 2025
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  • عرض 17 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 17 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 17 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 17 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 17 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 17 صورة
    بن شرقي يرفض الاحتفال أمام الزمالك (4)
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    بن شرقي يرفض الاحتفال أمام الزمالك (8)
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    بن شرقي يرفض الاحتفال أمام الزمالك (2)
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    بن شرقي يرفض الاحتفال أمام الزمالك (1)
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    بن شرقي يرفض الاحتفال أمام الزمالك (3)
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    بن شرقي يرفض الاحتفال أمام الزمالك (7)
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    بن شرقي يرفض الاحتفال أمام الزمالك (5)
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    بن شرقي يرفض الاحتفال أمام الزمالك (6)
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    بن شرقي يرفض الاحتفال أمام الزمالك (9)
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    بن شرقي يرفض الاحتفال أمام الزمالك (9)
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    بن شرقي
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كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، لمواجهة حرس الحدود، في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ووضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، اللمسات النهائية على خطة الأهلي المناسبة لمواجهة حرس الحدود، خلال المران الختامي أمس الثلاثاء.

واستقر المدير الفني السويسري، على الدفع بالمغربي أشرف بن شرقي لأول مرة في التشكيل الأساسي للفريق، بعدما تألق في المباراة الماضية أمام الزمالك وأحرز هدفا.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أشرف داري - مصطفى العش - محمد هاني - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية- عمرو السولية - أكرم توفيق أو أحمد رضا.

خط الهجوم: إمام عاشور - أشرف بنشرقي - جارديشار.

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