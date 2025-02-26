بعد تكرار إصابته.. ماذا استفاد الأهلي من معلول بعد إعادته للقائمة؟

كتب- مصطفى الجريتلي:

قيّد النادي الأهلي نجمه التونسي علي معلول بقائمته الأفريقية؛ استعداداً لمواجه الهلال السوداني في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القيد الأفريقي للظهير الأيسر التونسي يأتي بعدما تم قيد اللاعب في مطلع الشهر الجاري في قائمته المحلية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

إصابة علي معلول

صاحب الـ 35 عاماً كان قد تعرض لقطع جزئي في وتر أكيلس خلال مواجهة الترجي التونسي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 في مايو الماضي.

ولكن عند عودة معلول مرة أخرى وتعافيه من الإصابة مطلع العام الجاري لم يحقق الفريق أي استفادة منه بعد.

اللاعب تعرض لإصابة جديدة بشد في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة بالمباريات الماضية لفريقه آخرها مباراة القمة أمام الزمالك.

إصابة جديدة لعلي معلول

مصدر أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي يوم الأحد الماضي، أن فترة غياب علي معلول عن الملاعب لن تقل عن أسبوعين.

ويتأكد بذلك غياب علي معلول مبدئيًا عن مواجهتي الأهلي أمام حرس الحدود اليوم الأربعاء وطلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل 5 مارس ضمن منافسات بطولة الدوري.

مسيرة معلول مع الأهلي

اللاعب الذي لم يخض أي مباراة مع الأهلي بالموسم الجاري 2024/25 كان قد انضم للفريق في موسم 16/17 قادمًا من الصفاقسي التونسي.

وشارك الظهير التونسي الدولي بقميص الأهلي في 287 مباراة سجل خلالها 51 هدفًا وصنع 83.