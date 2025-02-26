الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره حرس الحدود اليوم الأحد ضمن منافسات الموسم الجاري من الدوري 2024/25.

موعد مباراة حرس الحدود والأهلي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وحرس الحدود، عند الرابعة عصرا، اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي في المباراة الماضية بالدوري المصري مع الزمالك بهدف لكل فريق، بالجولة الخامسة عشر من البطولة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي والأهلي

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت 1 مباراة حرس الحدود والأهلي، عند الساعة الرابعة عصرا، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ترتيب الأهلي وحرس الحدود

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز المتصدر، بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز السادس برصيد 22 نقطة.