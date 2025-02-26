إمام عاشور بين خطأ الزمالك الإداري وشكوى الأهلي

كتبت-هند عواد:

أثارت أحداث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، جدلا واسعا، بسبب تجاوزات جماهير الأبيض تجاه إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

ونتيجة للأحداث التي شهدتها مدرجات مباراة القمة، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، منع جماهير الزمالك من حضور المباراتين المقبلتين بسبب السباب الجماعي، وتغريم الأهلي 200 ألف جنيه ومنع الموجودين في المباراة من جماهيره من حضور مباراة اليوم ضد حرس الحدود.

الأهلي يتحرك بشأن إمام عاشور

من جانبه، تقدم النادي بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد جماهير نادي الزمالك، لما بدر منها من تجاوزات غير لائقة، وسباب، وشتائم، غير مبررة بحق لاعب الأهلي إمام عاشور، أثناء مباراة القمة الأخيرة، وفقا لما جاء في بيان رسمي للنادي.

وأوضح النادي، أن الشكوى جاء فيها أن جماهير الزمالك قامت بتوجيه الألفاظ الخارجة وأقبح الشتائم ضد اللاعب، الذي التزم بأقصى درجات ضبط النفس تجاه هذا السباب الجماعي، وطالب النادي بسرعة الفصل في هذه الشكوى ليكون قرارًا رادعًا عن تكرار مثل هذه المخالفات، للحفاظ على الجوانب الأخلاقية وقيم المجتمع والصورة الحضارية للكرة المصرية.

وأعادت هذه الواقعة الأذهان إلى أخرى مشابهة لها، عندما اعترض أحد الأندية بشأن ما تعرض له إمام عاشور، لكنه ليس الأهلي، بل الغريم التقليدي الزمالك.

إيقاف إمام عاشور والزمالك ينسى اسمه في التظلم

في أبريل عام 2021، قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك آنذاك، 12 مباراة وتغريمه ماليا بـ200 ألف جنيه، إضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات، وذلك بسبب مقطع فيديو منتشر لهم أثناء مباراة فريق 1999 مع الأهلي، وهم يسيئون لرموز القلعة الحمراء.

ومن جانبه، قدم الزمالك تظلما على قرار لجنة الانضباط بشأن إيقاف لاعبيه، لكن الغريب في الأمر، أن تظلم الزمالك لم يتضمن اسم عاشور، وتضم اسم 5 ناشئين فقط، وفقا لما ذكره وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ووصفه بـ"غلطة إدارية".