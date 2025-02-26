لماذا عوقب الزمالك بالحرمان من الجماهير مباراتين والأهلي مباراة فقط؟

"اخترتها من بينهن".. لاعب الزمالك السابق يعلن خطوبته (صور)

مصدر يكشف سبب استبعاد عمر الساعي من قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

إمام عاشور بين خطأ الزمالك الإداري وشكوى الأهلي

كتب - محمد القرش:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبة جماهير النادي الأهلي التي تواجدت في مدرج الثالثة يسار بالغياب عن مباراة الجولة 16 من الدوري الممتاز.

وعقاب جماهير الزمالك بالغياب عن المباراتين المقبلتين بالجولة 16 و17 بسبب ما بدر منهم في مواجهة القمة رقم 129.

وتساءل البعض عن سبب عقاب الأهلي بغياب جماهيره عن مباراة فقط، بينما تغيب جماهير الزمالك عن مباراتين.

ووفقا للائحة العقوبات لموسم 2024/25 من الدوري المصري، فإن النادي الذي يتم توقيع عقوبة على جماهيره خلال 4 مناسبات، يتم حرمانه من الجماهير لمدة مباراتين.

لذلك عُقب الزمالك بالحرمان من جماهيره مباراتين والأهلي مباراة واحدة، حيث سبق أن عُقبت جماهير المارد الأحمر مرة واحدة من قبل أمام بيراميدز.

عقوبات الزمالك التي تسببت في الحرمان من الجماهير لمدة مباراتين

- ضد المصري في الجولة 3

- ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 5

- ضد موردن سبورت في الجولة 9

- ضد الأهلي في الجولة 15



اقرأ أيضًا:

عقوبات رادعة للأهلي والزمالك بسبب مباراة القمة

الأهلي يتقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الزمالك