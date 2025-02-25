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غياب 8 لاعبين عن الأهلي في مواجهة حرس الحدود.. ما السبب؟

10:29 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

مران الأهلي

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كتب - محمد القرش:

شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة حرس الحدود، غياب 8 لاعبين لأسباب مختلفة.

ويغيب كل من عن الأهلي لمواجهة حرس الحدود: مصطفى مخلوف وعمر الساعي، وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله وعلي معلول، بالإضافة إلى طاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وسمير محمد.

سبب غياب 8 لاعبين من الأهلي عن مواجهة حرس الحدود

مصطفى مخلوف - فني

عمر الساعي - فني

ياسر إبراهيم - إصابة

يحيى عطية الله - إصابة

علي معلول - إصابة

طاهر محمد طاهر - إصابة

محمد مجدي أفشة - إصابة

سمير محمد - إصابة

قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، محمد هاني، أكرم توفيق، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد رضا، إمام عاشور، كريم وليد نيدفيد، حسين الشحات، محمد عبدالله، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: جراديشار، وسام أبوعلي.

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