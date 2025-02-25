غياب 8 لاعبين عن الأهلي في مواجهة حرس الحدود.. ما السبب؟
كتب - محمد القرش:
شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة حرس الحدود، غياب 8 لاعبين لأسباب مختلفة.
ويغيب كل من عن الأهلي لمواجهة حرس الحدود: مصطفى مخلوف وعمر الساعي، وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله وعلي معلول، بالإضافة إلى طاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وسمير محمد.
سبب غياب 8 لاعبين من الأهلي عن مواجهة حرس الحدود
مصطفى مخلوف - فني
عمر الساعي - فني
ياسر إبراهيم - إصابة
يحيى عطية الله - إصابة
علي معلول - إصابة
طاهر محمد طاهر - إصابة
محمد مجدي أفشة - إصابة
سمير محمد - إصابة
قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود
حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.
خط الدفاع: كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، محمد هاني، أكرم توفيق، عمر كمال عبدالواحد.
خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد رضا، إمام عاشور، كريم وليد نيدفيد، حسين الشحات، محمد عبدالله، أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: جراديشار، وسام أبوعلي.
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