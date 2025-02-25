عقوبات رادعة للأهلي والزمالك بسبب مباراة القمة

كتب - محمد القرش:

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن عقوبات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وقررت الرابطة توقيع عقوبة مالية على الأهلي قيمتها 200 ألف جنيه ومنع جماهيره التي تواجدت في مدرجات الثالثة يسار من حضور مباراة حرس الحدود في الجولة الـ 16، بسبب السباب الجماعي للفريق المنافس.

وأيضًا تغريم نادي الزمالك 200 ألف جنيه وحرمانه من الجماهير مباراتين متتاليتين في الجولة السادسة عشر والسابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وأوضحت أيضا الرابطة أنه تم تغريم نادي الزمالك 200 ألف جنيه وحرمانه من الجماهير مباراتين متتاليتين في الجولة السادسة عشر والسابعة عشر من الدوري الممتاز.

وإيقاف نبيل عماد دونجا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة.

عقوبات مباراة إنبي وسموحة

إيقاف محمد ناصر محمد لاعب فريق إنبي مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك للطرد للعب العنيف.

إيقاف علي عمر صابر لاعب فريق سموحة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

عقوبات مباراة فاركو ومودرن سبورت

إيقاف جيفرسون انكادا لاعب فريق فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

عقوبات مباراة البنك الأهلي والاتحاد

إيقاف يعقوب عيسى هاكو لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمود محمد طاهر شبانة لاعب فريق الاتحاد مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

عقوبات مباراة المصري والاسماعيلي

إيقاف باهر محمد مجدي المحمدي لاعب فريق المصري مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك للطرد للعب العنيف.

إيقاف نادر فرج محمد عبدالله لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

عقوبات مباراة زد إف سي وغزل المحلة

إيقاف ماتا ماجاسا لاعب فريق زد إف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف ليونارد بارتوليوم كاموني لاعب فريق زد إف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على نادي غزل المحلة قيمتها 50 ألف جنيه وذلك لحصول لاعبي الفريق على عدد 6 بطاقات في نفس المباراة.

عقوبات عقوبات مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

إيقاف خالد سرحان علي سطوحي لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.