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الأهلي يتقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الزمالك

09:25 م الثلاثاء 25 فبراير 2025
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    الأهلي ضد الزمالك (2)
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    جماهير الزمالك في مباراة الأهلي (1)
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    جماهير الزمالك في مباراة الأهلي (1)
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    جماهير الزمالك في مباراة الأهلي (3)
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    إصابة إمام عاشور (2)
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    إمام عاشور في الاحماءات (1)
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    إصابة إمام عاشور (1)
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كتب - محمد القرش:

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة، محمود الخطيب، التقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق ضد تجاوزات جماهير الزمالك بحق لاعبنا إمام عاشور، عبر بيان رسمي.

وأوضح المارد الأحمر في شكواه أن جمهور الزمالك تجاوز في حق لاعب الفريق، إمام عاشور، أثناء مباراة القمة وتوجيه له ألفاظ خارجة.

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

تقدم النادي اليوم بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد جماهير نادي الزمالك، نظرًا لما بدر منها من تجاوزات غير لائقة، وسباب، وشتائم، غير مبررة بحق لاعب الأهلي إمام عاشور، أثناء مباراة القمة الأخيرة التي أقيمت يوم السبت الماضي.

وجاء في الشكوى أن جماهير الزمالك قامت بتوجيه الألفاظ الخارجة وأقبح الشتائم ضد اللاعب، الذي التزم بأقصى درجات ضبط النفس تجاه هذا السباب الجماعي. وطالب النادي بسرعة الفصل في هذه الشكوى ليكون قرارًا رادعًا عن تكرار مثل هذه المخالفات، للحفاظ على الجوانب الأخلاقية وقيم المجتمع والصورة الحضارية للكرة المصرية.

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