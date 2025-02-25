مصدر يكشف سبب استبعاد عمر الساعي من قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

كتب - مراسل مصراوي:

شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، استبعاد عمر الساعي بعد تواجده في مباراة الزمالك الماضية.

وأوضح مصدر "لمصراوي" أن المدرب السويسري، مارسيل كولر، قرر استبعاد الساعي عن مواجهة حرس الحدود من وجه نظر فنية وليس بداعي الإصابة.

موعد مباراة الأهلي

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء غدا الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، محمد هاني، أكرم توفيق، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد رضا، إمام عاشور، كريم وليد نيدفيد، حسين الشحات، محمد عبدالله، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: جراديشار، وسام أبوعلي.

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