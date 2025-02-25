"اخترتها من بينهن".. لاعب الزمالك السابق يعلن خطوبته (صور)
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كتب - محمد القرش:
أعلن اللاعب السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عمرو السيسي، خطوبته اليوم الثلاثاء.
ونشر عمرو صور من خطبته عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك"، وكتب: "اخترتها من بينهن، وارتضيتها من بينهن حلالًا طيبا مباركًا فيه، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".
عمر السيسي لاعب خط وسط لنادي سموحة منذ بداية موسم 2024/25 قادما من مودرن سبورت، وسبق له أن لعب لفريق الزمالك خلال الفترة من 10 أكتوبر 2022 حتى 30 يناير 2024.
وخلال موسم 2024/25، شارك عمرو في 9 مباريات "438 دقيقة" (5 لقاءات مع مودرن، و4 مواجهات مع سموحة).
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