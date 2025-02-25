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الخطيب يتفقد موقع استاد الأهلي الجديد ويطلع على آخر المستجدات (صور)

07:59 م الثلاثاء 25 فبراير 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    زياراة محمود الخطيب لاستاد الأهلي الجديد
  • عرض 14 صورة
    زياراة محمود الخطيب لاستاد الأهلي الجديد
  • عرض 14 صورة
    زياراة محمود الخطيب لاستاد الأهلي الجديد
  • عرض 14 صورة
    زياراة محمود الخطيب لاستاد الأهلي الجديد
  • عرض 14 صورة
    زياراة محمود الخطيب لاستاد الأهلي الجديد
  • عرض 14 صورة
    زياراة محمود الخطيب لاستاد الأهلي الجديد
  • عرض 14 صورة
    زياراة محمود الخطيب لاستاد الأهلي الجديد
  • عرض 14 صورة
    زياراة محمود الخطيب لاستاد الأهلي الجديد
  • عرض 14 صورة
    زياراة محمود الخطيب لاستاد الأهلي الجديد
  • عرض 14 صورة
    زياراة محمود الخطيب لاستاد الأهلي الجديد
  • عرض 14 صورة
    زياراة محمود الخطيب لاستاد الأهلي الجديد
  • عرض 14 صورة
    زياراة محمود الخطيب لاستاد الأهلي الجديد
  • عرض 14 صورة
    زياراة محمود الخطيب لاستاد الأهلي الجديد
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كتب - محمد عبد السلام:

أجرى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، زيارة تفقدية إلى موقع استاد الأهلي الجديد، لمتابعة آخر التطورات الخاصة بأعمال الإنشاءات.

وجاء ذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل في المشروع الذي يُعد أحد أبرز إنجازات النادي خلال السنوات الأخيرة.

ورافق الخطيب خلال الزيارة محمد كامل رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء المنفذة لمشروع استاد الأهلي الجديد والمهندسين المشرفين على تنفيذ المشروع.

ويعد استاد الأهلي الجديد خطوة تاريخية للنادي وجماهيره، إذ سيشكل صرحًا رياضيًا متكاملًا وفق أحدث المواصفات العالمية، مما يعزز من طموحات الفريق في المستقبل.

ويسع استاد الأهلي، 42 ألف مشجع، ويضم شاشات عملاقة و72 جناحًا حصريًّا مقصورات (vvip) و80 مقصورة فاخرة (vip) و73 جناحًا فاخرًا.

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استاد الأهلي الجديد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء الخطيب يتفقد استاد الأهلي الجديد
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