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الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة نجم الفريق

07:46 م الثلاثاء 25 فبراير 2025
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    أحمد حمدي (1)
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    أحمد حمدي (2)
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    أحمد حمدي مع رونالدينيو
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    ستوري أحمد حمدي
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    أحمد حمدي لاعب الزمالك
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    أحمد حمدي
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    أحمد حمدي يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل
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    احتفال احمد حمدي بهدفه
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كتب - محمد القرش:

كشف نادي الزمالك آخر تطورات إصابة نجم الفريق، أحمد حمدي، خلال الفترة الماضية.

ووفقا للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، فإن أحمد حمدي يواصل البرنامج التأهيلي الموضوع له، من أجل تجهيزه للمشاركة مع الفريق، بعدما خضع في الفترة الماضية لجراحة الرباط الصليبي بنجاح.

ويحرص الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على متابعة البرنامج التأهيلي للاعب بشكل مستمر، للوقوف على حالته.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن أحمد حمدي سيسافر إلى الخارج خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الخضوع لقياسات طبية، بناء على تعليمات الطبيب الألماني الذي أجرى له العملية الجراحية في الرباط الصليبي.

ومن المقرر أن يتحدد وفقاً للقياسات الطبية موعد مشاركة اللاعب مع الفريق في التدريبات الجماعية.

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