كتب - محمد عبد السلام:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري، مارسيل كولر، استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها غدا الأربعاء.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره حرس الحدود غدا الأربعاء الموافق 26 فبراير، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر في الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر بدء مباراة المارد الأحمر وحرس الحدود في تمام الساعة الرابعة مساء على استاد حرس الحدود.

ويدخل الأهلي المباراة محتلا المركز الثاني برصيد 33 نقطة بعد التعادل أمام الزمالك في المباراة الماضية، بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز السادس برصيد 22 نقطة بعد التعادل أمام بتروجيت في الجولة الخامسة عشر.

وجاءت قائمة النادي الأهلي لمباراة حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، محمد هاني، أكرم توفيق، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد رضا، إمام عاشور، كريم وليد نيدفيد، حسين الشحات، محمد عبدالله، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: جراديشار، وسام أبوعلي.