عودة لاعب وغياب آخر.. قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز

كتب - مراسل مصراوي:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، على القائمة النهائية لمواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة عمر كمال عبد الواحد بعد تعافيه من الإصابة، بجانب تواجد أشرف بن شرقي ووسام أبو علي، وغياب عمر الساعي.

قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، محمد هاني، أكرم توفيق، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد رضا، إمام عاشور، كريم وليد نيدفيد، حسين الشحات، محمد عبدالله، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: جراديشار، وسام أبوعلي.

ومن المقرر ان يقام اللقاء غدا الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

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