تعديل الاسم والجوائز.. دياب يعلن مبلغ ضخم لبطل كأس الرابطة

كتب - محمد القرش:

وجه أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على النجاحات الكبيرة والطفرة العالمية التي تشهدها العاصمة الإدارية والتي تعد إحدى أهم معالم الجمهورية الجديدة.

وكشف أحمد دياب أن من حسن حظ رابطة الأندية وجود الثنائي سيف الوزيري ومحمد يحيى لطفي على رأس الشركة المتحدة للرياضة، كاشفا أن هناك مجهودات تمت بين الطرفين ساهمت في إنجاح منظومة كرة القدم بشكل كبير.

وأضاف دياب أنه تم بيع مسمى كأس الرابطة هذا الموسم بعد نجاح البطولة بشكل كبير، مؤكدا أن جوائز بطولة الرابطة ستصل إلى 25 مليون جنيه، في الوقت الذي سيحصل أي نادي يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط على أن تكون الجوائز كالتالي:

ومسمى البطولة أصبح كأس عاصمة مصر بدلا من كأس رابطة الأندية.

جوائز بطولة كأس عاصمة مصر

البطل: 10 مليون

الوصيف: 4 مليون

الثالث: 2 مليون

الرابع: مليون ونصف