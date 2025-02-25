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هل يكون "بن شرقي" طوق النجاة لـ كولر في الأهلي؟

05:27 م الثلاثاء 25 فبراير 2025
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  • عرض 17 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 17 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 17 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 17 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 17 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 17 صورة
    أشرف بن شرقي ضد عمر جابر
  • عرض 17 صورة
    أشرف بن شرقي ضد عمر جابر
  • عرض 17 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 17 صورة
    أشرف بن شرقي من الاحماءات (1)
  • عرض 17 صورة
    أشرف بن شرقي من الاحماءات (1)
  • عرض 17 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 17 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 17 صورة
    بن شرقي يرفض الاحتفال أمام الزمالك (2)
  • عرض 17 صورة
    بن شرقي يرفض الاحتفال أمام الزمالك (8)
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    بن شرقي يرفض الاحتفال أمام الزمالك (3)
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    بن شرقي يرفض الاحتفال أمام الزمالك (1)
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يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة نظيره حرس الحدود اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

الفريق الأحمر يمر بفترة صعبة، على خلفية النتائج في مسابقة الدوري، بعدما تعادل مع الزمالك في الجولة الماضية، وتراجع عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط، عن بيراميدز، صاحب المركز الأول.

الأصوات تعالت ضد السويسري مارسيل كولر، من الجماهير الحمراء، مطالبين برحيله عن القلعة الحمراء، بسبب اهتزاز المستوى، وتراجع الأداء رغم التدعيمات القوية.

النادي الأهلي بدوره، نفى جملة وتفصيلا، فكرة رحيل المدير الفني السويسري في الفترة الحالية، مؤكدا أنه مستمر، في قيادة الفريق الفترة الماضية، ولم يتم التفاوض مع أي مدرب آخر.

هل يكون "بن شرقي" طوق النجاة

في مباراة الزمالك الأخيرة، شارك المغربي أشرف بن شرقي للمرة الأولى منذ الانضمام للأحمر، ونجح في إحراز هدفا، وظهر بمستوى مميز.

مارسيل كولر، قرر الاعتماد على أشرف بن شرقي بشكل أساسي بداية من مباراة اليوم أمام حرس الحدود، في ظل عدم وجود نقص في مركز الجناح الأيمن.

ويأمل المدير الفني السويسري، في تألق بن شرقي خلال المباريات الحالية، ويعيد التوازن مرة أخرى لأداء الفريق الأحمر، حتى يستعيد الأهلي صدارة الدوري من جديد.

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