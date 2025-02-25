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مفاجأة الموسم.. عرض سعودي خيالي للتعاقد مع بيب جوارديولا

05:02 م الثلاثاء 25 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي (3)
  • عرض 6 صورة
    بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي
  • عرض 6 صورة
    بيب جوارديولا
  • عرض 6 صورة
    بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي (4)
  • عرض 6 صورة
    علامات حمراء تظهر في رأس جوارديولا (3)
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كتب- محمد عبدالهادي:

تواصل الأندية بالدوري السعودي سعيها لاستقطاب أبرز الأسماء في عالم التدريب لضمان تحقيق النجاحات المنشودة، خاصة بعدما نجحت بالفعل في ضم أبرز نجوم اللعبة في السنوات الماضية.

وفي هذا السياق، خطف عرض سعودي ضخم الأضواء مؤخرًا بعدما كشفت مصادر صحفية عن محاولة لإقناع الإسباني بيب جوارديولا أحد أكثر المدربين تتويجًا في تاريخ اللعبة بتولي مهمة جديدة في الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية عن تقديم أحد الأندية السعودية عرضًا شفهيًا للمدرب الإسباني بيب جوارديولا لقيادة فريقه ابتداءً من الموسم المقبل.

ووفقًا للتقرير، يتضمن العرض راتبًا سنويًا قياسيًا سيجعل جوارديولا المدرب الأعلى أجرًا في تاريخ كرة القدم، في خطوة تعكس حجم الطموحات والاستثمارات المتزايدة في الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة.

ورغم أن الصحيفة لم تفصح عن اسم النادي المعني، إلا أن توقيت العرض جاء في ظل ارتباط جوارديولا بعقد ممتد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027، بعد تجديده مؤخرًا في نوفمبر الماضي.

ويثير هذا العرض التساؤلات حول مدى جدية اهتمام المدرب الإسباني بخوض تجربة جديدة خارج أوروبا، خاصة في ظل الفترة الحرجة التي يمر بها فريقه مانشستر سيتي بعد تراجع النتائج واخرها توديع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16.

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