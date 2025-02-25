"بطمنك مش هتكمل في منصبك".. شوبير يوجه رسالة نارية لرئيس لجنة المسابقات

كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية لطه عزت رئيس لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وكتب "شوبير" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أريد أن أطمئنك، لن تكمل في منصبك، ليس بسبب غضب الأهلي، ولكن لأنك لا تدير الأمور بالشكل الصحيح، وضعت لوائح ثم كنت أول من خالفها''.

جدير بالذكر، أن أحمد شوبير، طالب خلال برنامجه على قناة الاهلي، لجنة المسابقات، بضرورة معاقبة جماهير الزمالك، بسبب السباب الجماعي الذي توجه ضد إمام عاشور في مباراة القمة الماضية.

وكان النادي الأهلي تعادل مع الزمالك إيجابيا 1\1، خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي، في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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