كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر قائد المنتخب المصري السابق أحمد حسن التصريحات التي أدلى بها نجم منتخب انجلترا وفريق ليفربول جيمي كاراجر بخصوص محمد صلاح نجم ليفربول وبطولة كأس أمم أفريقيا.

وكان كاراجر قد قلل من أهمية تتويج محمد صلاح بكأس أمم أفريقيا حال رغبته في الحصول على الكرة الذهبية؛ إذ قال خلال الاستوديو التحليلي عقب مباراة مانشستر سيتي وليفربول عبر شبكة قنوات "سكاي سبورتس":"أعتقد أن المشكلة أنه يلعب لمنتخب مصر ومن المحتمل ألا يشارك في بطولة كبرى وألا تكون لديه فرصة كبيرة للفوز بها، وأعتقد أن الكرة الذهبية تعتمد على دوري أبطال أوروبا أو بطولة كبرى".

وأصدر حسن بياناً عبر حسابه الشخصي اليوم الثلاثاء جاء كالتالي:أنا مندهش ومُستاء بشدة من التصريحات التي أدلى بها جيمي كاراجر، والتي قلل فيها من شأن بطولة كأس الأمم الأفريقية (AFCON) أرى أن هذه التصريحات تحمل طابعًا عنصريًا، ولم يكن ينبغي أن تصدر من لاعب كرة قدم".

وأضاف قائد منتخب مصر السابق:"أود أن أوضح لكاراجر أن القارة الأفريقية تضم 54 دولة، وهو عدد يفوق عدد دول أوروبا وتبلغ مساحتها أكثر من 30 مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف مساحة أوروبا، ويصل عدد سكانها إلى حوالي 1.5 مليار نسمة، أي ما يقارب ضعف عدد سكان أوروبا كما أود أن أشير إلى أن أكثر من نصف اللاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى هم من أصول أفريقية بل أن بعض أكبر المنتخبات الأوروبية يضم أكثر من نصف لاعبيه من أصول أفريقية، مثل المنتخب الفرنسي، بطل العالم، وكذلك المنتخب الإنجليزي، الذي يضم أيضًا العديد من اللاعبين ذوي الأصول الأفريقية".

وأردف:"أما فيما يخص انتقاداته المتكررة للنجم الأفريقي محمد صلاح، فأؤكد لكاراجر أن تدخلات خارجية، لا علاقة لها بالجوانب الفنية أو الجدارة الرياضية، قد منعت صلاح وغيره من النجوم الأفارقة المميزين من الفوز بجائزة الكرة الذهبية (Ballon d’Or) لكن كن على يقين أن صلاح يسير على الطريق الصحيح للفوز بها هذا العام وجعل أفريقيا فخورة".

وأتم حسن تصريحاته بقوله:"وأخيرًا، أؤكد رسالتي لكاراجر: تصريحاتك لا تهمنا على الإطلاق، وكأس الأمم الأفريقية ستظل دائمًا من كبرى البطولات العالمية التي تجذب مليارات المشاهدين من جميع أنحاء العالم".

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