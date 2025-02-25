مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
22:15

ساوثامبتون

كأس ملك أسبانيا

برشلونة

- -
22:30

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

لاتسيو

جميع المباريات

إعلان

أفكار ورسالة ضرورية.. تفاصيل جلسة بيسيرو مع لاعبي الزمالك قبل المران

03:02 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

جوزيه بيسيرو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:
عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة زد المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد بيسيرو في حديثه مع اللاعبين على ضرورة مواصلة التركيز والعمل بكل قوة استعداداً للمباراة المقبلة في الدوري.

وشدد المدير الفني على ضرورة العمل فقط على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للاستمرار في المنافسة.

وحرص بيسيرو على شرح بعض الأفكار الخططية للاعبين في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام زد.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوزيه بيسيرو نادي الزمالك مسابقة الدوري الممتاز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"أرسل لك رسالة مفاجئة".. رسالة منتشرة حذر منها المركزي: تسرق حساباتك
القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات (صور وأسماء)
"صرت عايبه".. سوريات تخرجن من السجن بـ"وصم"