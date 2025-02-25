أفكار ورسالة ضرورية.. تفاصيل جلسة بيسيرو مع لاعبي الزمالك قبل المران

كتب- محمد خيري:

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة زد المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد بيسيرو في حديثه مع اللاعبين على ضرورة مواصلة التركيز والعمل بكل قوة استعداداً للمباراة المقبلة في الدوري.

وشدد المدير الفني على ضرورة العمل فقط على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للاستمرار في المنافسة.

وحرص بيسيرو على شرح بعض الأفكار الخططية للاعبين في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام زد.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.